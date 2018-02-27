ФСО начнет бороться с кибератаками

Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь ведомство будет участвовать в мероприятиях по информационному противоборству и борьбе с кибератаками, говорится на портале правовой информации.

Кроме того, в обязанности также входит «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей», передает RT.

Ранее сообщалось, что ФСО, Росгвардия и Министерство обороны планируют создать спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет Ura.ru.