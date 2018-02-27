Вторник
27 февраля
USD 55.92
EUR 68.92
Горячие новости

ФСО начнет бороться с кибератаками

27 Февраля 2018 в 15:51
ФСО начнет бороться с кибератаками

Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь ведомство будет участвовать в мероприятиях по информационному противоборству и борьбе с кибератаками, говорится на портале правовой информации.

Кроме того, в обязанности также входит «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей», передает RT.

Ранее сообщалось, что ФСО, Росгвардия и Министерство обороны планируют создать спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет Ura.ru

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.