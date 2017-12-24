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ФСИН сообщила о рекордном снижении числа заключенных в России

24 Декабря 2017 в 12:19
ФСИН сообщила о рекордном снижении числа заключенных в России

В исправительных учреждениях по всей России содержится меньше полумиллиона человек. Такого снижения числа заключенных удалось достичь впервые, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ФСИН, на 1 декабря 2017 года в колониях отбывали наказание 497 тысяч 883 человек. За последние пять лет число арестантов сократилось с 600 тысяч до 519 тысяч по данным на 1 января 2017 года. За год заключенных стало меньше еще на 22 тысяч человек.

Напомним, в 2010 году была утверждена концепция по развитию уголовного кодекса до 2020 года, которая предполагает более активное развитие альтернативных наказаний. На момент утверждения концепции наказание в тюрьмах отбывали 720 тысяч человек, пишет ТАСС.

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