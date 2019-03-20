ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут обязать извиняться перед заключёнными, пишет Life.ru. О нововведении сообщается в проекте приказа о внесении поправок в Кодекс этики и служебного поведения сотрудников.

Согласно документу, если сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий нарушит свободы и права заключенного, он должен будет принести извинения. Это будет совершаться либо добровольно, либо, в случае отказа, по решению суда. Такое нововведение направлено на то, чтобы сотрудники ФСИН были вежливыми в общении с осужденными.

Как сообщает руководство ведомства, главная цель поправок – создание положительного образа сотрудников в глазах населения.

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