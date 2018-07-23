ФСИН обвинила пострадавшего от пыток в провокации сотрудников колонии

Заключённый, подвергшийся пыткам в ярославской колонии №1, сам спровоцировал надзирателей, заявил замглавы ФСИН Анатолий Рудый, сообщает «Эхо Москвы».

По его словам, заключённый Евгений Макаров, ставший жертвой избиения, попавшего на видео, допустил более 130 нарушений в колонии и пытался спровоцировать тюремщиков.

При этом Рудый добавил, что сотрудники ФСИН не должны были допустить такой ситуации и «не справились со своими обязанностями полностью».

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео 10-минутных пыток, которые учинили над заключённым Евгением Макаровым сотрудники ярославской колонии. Адвокат, давшая ход записи, была вынуждена покинуть страну из-за угроз личной безопасности.