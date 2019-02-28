Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

ФСБ занялась «китовой тюрьмой» в Приморье

28 Февраля 2019 в 13:52
ФСБ занялась «китовой тюрьмой» в Приморье

Новые административные дела о нарушении правил рыболовства открыла Федеральная служба безопасности в отношении компаний, которые создали так называемую «китовую тюрьму» в Приморском крае. В результат проверки установлено, что морские млекопитающие содержатся в «неудовлетворительных условиях». Эксперты заявляют, что китов надо выпустить в естественную среду обитания, правда, после предварительной адаптации, отмечает RT.

Под новое разбирательство попали четыре приморские компании, которые добывали, транспортировали и хранили животных в бухте Средней. Её назвали «китовой тюрьмой», после того, как в 2018 году там поместили в вольеры 12 косаток и 90 белух, выловленных в Охотском море для продажи в дельфинарии и океанариумы.

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы генеральная прокуратура разобралась в ситуации.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.