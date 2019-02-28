ФСБ занялась «китовой тюрьмой» в Приморье

Новые административные дела о нарушении правил рыболовства открыла Федеральная служба безопасности в отношении компаний, которые создали так называемую «китовую тюрьму» в Приморском крае. В результат проверки установлено, что морские млекопитающие содержатся в «неудовлетворительных условиях». Эксперты заявляют, что китов надо выпустить в естественную среду обитания, правда, после предварительной адаптации, отмечает RT .

Под новое разбирательство попали четыре приморские компании, которые добывали, транспортировали и хранили животных в бухте Средней. Её назвали «китовой тюрьмой», после того, как в 2018 году там поместили в вольеры 12 косаток и 90 белух, выловленных в Охотском море для продажи в дельфинарии и океанариумы.

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы генеральная прокуратура разобралась в ситуации.