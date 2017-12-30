ФСБ задержала организатора теракта в магазине Питера

Организатор и исполнитель теракта в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге задержан ФСБ. Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей ведомства.

В сообщении отмечается, что личность исполнителя теракта была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СКР) для проведения дальнейших следственных действий, о его личности ничего не сообщается, пишет ТАСС.

Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Петербурга произошел вечером в среду, 27 декабря. В результате подрыва самодельной бомбы, начиненной поражающими элементами, мощность которой составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте, пострадали 18 человек, 9 из них до сих пор находятся в больнице. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ.