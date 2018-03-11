ФСБ: В Саратовской области предотвращен теракт

В Саратовской области предотвращен теракт, который планировали члены законспирированной террористической ячейки. Об этом сообщили в воскресенье в ФСБ России.

Там отметили, что у преступников, которые были ликвидированы сотрудниками ФСБ при задержании, изъяли взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.



Также в автомобиле, ан котором передвигались террористы, были обнаружены пистолеты ТТ и Макарова, самодельная ручная граната.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, пишет RT.