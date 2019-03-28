ФСБ схватила в Дагестане бандита, причастного к терактам в метро Москвы

Федеральная служба безопасности объявила о задержании в Дагестане члена бандформирования, которое имело отношение к организации террористических актов в московском метро в 2010 году. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, их вычислили и захватили в Хасавюртовском районе Дагестана.

Речь идёт о бандгруппе Вагабова. Именно её участники готовили террористок-смертниц, которые 29 марта 2010 года осуществили самоподрыв на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», отмечает РИА ФАН . В результате терактов погибли 39 человек, более ста пострадали.

Лидер банды был ликвидирован в том же году. Задержанный боевик уже переправлен в российскую столицу для проведения следственных действий. Как отмечает АГН «Москва» , уже сегодня Следственный комитет намерен предъявить ему обвинение в совершении терактов в составе организованной группы. Следствие просит арестовать задержанного.