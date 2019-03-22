Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

Уточняется, что в ходе мероприятий силовики изымают носители информации и документы, которые имеют значение для расследования, подчёркивает RT.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин заявил о необходимости детально проанализировать проблемы с реализацией гособоронзаказа. Как отмечалось, президент России поставил задачу обеспечить армию современным оружием.

Накануне сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД нагрянули с обысками в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Руководитель управления ФАС по Красноярскому краю Валерий Захаров рассказал, что в ведомство поступил запрос от ФСБ с просьбой проверить центр на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Захаров подчеркнул, что проверка может занять до девяти месяцев.