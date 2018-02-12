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ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в шпионаже украинца

12 Февраля 2018 в 14:53
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в шпионаже украинца

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания гражданина Украины Константина Давыденко. Его подозревают в шпионаже. В момент задержания он пытался сесть в машину, однако ему пришлось проехать с сотрудниками ФСБ в отделение, сообщает RT.

Задержание проходило 11 февраля в Симферополе. Как пояснили в ФСБ гражданин Украины собирал и передавал информацию, которая относится к государственной тайне. Он также следил за деятельностью соединений Росгвардии и сотрудников ФСБ. В настоящий момент в отношении Давыденко возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», сообщает КИА.

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