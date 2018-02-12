ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в шпионаже украинца

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания гражданина Украины Константина Давыденко. Его подозревают в шпионаже. В момент задержания он пытался сесть в машину, однако ему пришлось проехать с сотрудниками ФСБ в отделение, сообщает RT.

Задержание проходило 11 февраля в Симферополе. Как пояснили в ФСБ гражданин Украины собирал и передавал информацию, которая относится к государственной тайне. Он также следил за деятельностью соединений Росгвардии и сотрудников ФСБ. В настоящий момент в отношении Давыденко возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», сообщает КИА .