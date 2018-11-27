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ФСБ обнародовала трофейные документы ВМС Украины

27 Ноября 2018 в 19:48
ФСБ обнародовала трофейные документы ВМС Украины

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала два документа, которые были обнаружены у задержанных украинских моряков. Один из них — «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018», отмечает RT.

Из документа следует, что старшему группы кораблей была поставлена прямая задача выполнить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керчь-Еникальскому каналу и прохождения через него».

Также на корабле найден рукописный конспект принятых Россией правил плавания по Керчь-Еникальскому каналу. Это свидетельствует о том, что моряки ВМС Украины хорошо знали о порядке его прохождения.

ФСБ также сообщила об обнаружении на задержанных украинских кораблях вооружения и боеприпасов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил ранее в эфире НСН, что введение военного положения на Украине не поможет Петру Порошенко выиграть президентские выборы.


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