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ФСБ не допустила теракты с применением дронов на ЧМ-2018

7 Ноября 2018 в 12:05
ФСБ не допустила теракты с применением дронов на ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности сумела сорвать несколько планировавшихся  терактов во ермя чемпионата мира по футболу в России. При этом террористы хотели применить для нападения беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников на совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов.

По данным Бортникова, было разоблачено семь группировок, которые собирались организовать теракты в отношении зарубежных болельщиков. Причём, по словам главы ФСБ, нападения планировались также в ходе подготовки и проведения иных массовых политических и спортивных мероприятий, отмечает Ura.ru.

Бортников выразил опасение в связи с неконтролируемым распространение беспилотников, что способствует их применению террористами, передает RT. Директор ФСБ призвал разработать принципы нормативно-правового регулирования использования дронов.

Ране в Минобороны РФ заявили, что дроны, которыми пытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии, действовали под управлением самолета-разведчика США. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН призвал в связи с этим поставить США на место.
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