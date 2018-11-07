ФСБ не допустила теракты с применением дронов на ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности сумела сорвать несколько планировавшихся терактов во ермя чемпионата мира по футболу в России. При этом террористы хотели применить для нападения беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников на совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов.

По данным Бортникова, было разоблачено семь группировок, которые собирались организовать теракты в отношении зарубежных болельщиков. Причём, по словам главы ФСБ, нападения планировались также в ходе подготовки и проведения иных массовых политических и спортивных мероприятий, отмечает Ura.ru .

Бортников выразил опасение в связи с неконтролируемым распространение беспилотников, что способствует их применению террористами, передает RT . Директор ФСБ призвал разработать принципы нормативно-правового регулирования использования дронов.