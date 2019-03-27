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ФСБ накрыла в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»

27 Марта 2019 в 16:02
ФСБ накрыла в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники Федеральной службы безопасности сумели пресечь в Крыму деятельность структуры террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещённой в России. На полуострове задержаны 20 участников экстремистского подполья, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Доктрина организации предусматривает создание так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества. Для достижения цели последователи нацелены на свержение насильственным путем действующей власти.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность правоохранителям за профессиональную, системную работу. Он подчеркнул в своём обращении в соцсетях, что любые разговоры о якобы репрессиях, развернутых на полуострове, – ложь и демагогия, передает КИА.

Аксёнов также отметил, что Украина пыталась не замечать активность запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир» в бытность Крыма под юрисдикцией Киева. По словам главы Республики, эта экстремистская организация была одним из инструментов, который украинские власти и их западные кураторы применяли для создания на полуострове межнациональной и межконфессиональной напряженности.

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