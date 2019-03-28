ФСБ нагрянула к саентологам в Петербурге и Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в так называемой «церкви саентологии» на юго-востоке Санкт-Петербурга, передает ТАСС. Причём, как отмечает «ФедералПресс» , оперативные мероприятия проводятся в рамках дела обманутых дольщиков. Кроме того, сотрудники ФСБ изучают документацию в отделениях сайентологов в Москве.

Ранее эту секту обвиняли в отмывании 17 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено в отношении одного из лидеров «Саентологической церкви Санкт-Петербурга».

Кроме того, в ходе проверки ФСБ было выяснено, что «Церковь саентологии», лишённая по суду статуса религиозной организации, вывела из Российской Федерации в США несколько миллиардов рублей. Эти средства последователи писателя-фантаста Рона Хаббарда, придумавшего дианетику, выманили в качестве «пожертвований» от новообращённых адептов.