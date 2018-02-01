ФСБ: Боевики готовили теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента

Федеральная служба безопасности нейтрализовала члена запрещенной в России международной террористической организации ИГ, готовившего теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента России 18 марта.



«Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», - приводит ТАСС заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг, 1 февраля.

Накануне, в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали нескольких радикалов, готовящих теракты и «революцию», сообщает Ura.ru. Активисты входили в некую организацию «Сеть», о которой до сих пор ничего не было известно.