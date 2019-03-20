ФРС ухудшила прогноз по росту ВВП США

Федеральная резервная система США ухудшила прогноз по росту экономики страны на 2019 и 2020 годы, передает RT.

Прогноз по росту ВВП США на 2019 год понижен до 2,1%, на 2020 год — до 1,9%.

В 2021 году регулятор ожидает роста экономики на 1,8%.

Ранее НСН сообщала, что по прогнозу Всемирного банка рост ВВП Украины в 2019 году сократится до 2,9%. В свою очередь, экономика Молдавии вырастет на 3,8% в 2019 году. Источниками роста станут частное потребление, рост реальной заработной платы и восстановления объемов денежных переводов. В Белоруссии аналитики Всемирного банка прогнозируют замедление роста валового внутреннего продукта до 2,7% в 2019-м, и 2,5% - в два последующих года. Хотя ранее речь шла о 3,4%. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Армении в 2019 году — 4,3%. На 2019 год в Грузии прогнозируется рост ВВП на 5%, в Азербайджане — на 3,6%, в Казахстане — на 3,5%, в Киргизии — 3,4%.