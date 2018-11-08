ФРС сохранила ставку без изменений

Федеральная резервная система приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 2-2,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам.

Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка, передает «Интерфакс».

Как ранее сообщала НСН, Федеральная резервная система повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых. Такое решение было принято по итогам заседания 25-26 сентября. Всего в 2018 году ожидается четыре повышения ставки, в 2019 году – три.