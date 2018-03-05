Понедельник
05 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

ФРГ может получить «гендерно нейтральный флаг»

5 Марта 2018 в 09:30
ФРГ может получить «гендерно нейтральный флаг»

Изменить текст гимна Федеральной республики Германия на «гендерно нейтральный» предлагает уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг (министерство по делам семьи).

По ее словам, нужно изменить строку гимна: вместо «братски с сердцем и рукой» исполнять «бодро с сердцем и рукой». Также слово «Отечество» надо заменить на слово «Родина», пишет «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее подобные изменения затронули гимны Канады и Австралии. Там политики уверены, что человек может сам определять свой пол, опираясь не на физиологию, а не самоощущения.

Еще одним поводом для того, чтобы переписать слова гимна стало желание уравнять права женщин. Так в канадском варианте вместо фразы «патриотизм - удел всех твоих сынов» теперь поется «патриотизм - удел всех нас», отмечает РЕН-ТВ.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.