ФРГ может получить «гендерно нейтральный флаг»

Изменить текст гимна Федеральной республики Германия на «гендерно нейтральный» предлагает уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг (министерство по делам семьи).

По ее словам, нужно изменить строку гимна: вместо «братски с сердцем и рукой» исполнять «бодро с сердцем и рукой». Также слово «Отечество» надо заменить на слово «Родина», пишет «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее подобные изменения затронули гимны Канады и Австралии. Там политики уверены, что человек может сам определять свой пол, опираясь не на физиологию, а не самоощущения.

Еще одним поводом для того, чтобы переписать слова гимна стало желание уравнять права женщин. Так в канадском варианте вместо фразы «патриотизм - удел всех твоих сынов» теперь поется «патриотизм - удел всех нас», отмечает РЕН-ТВ.