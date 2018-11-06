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Фрегат «Адмирал Макаров» направляется в Средиземное море

6 Ноября 2018 в 17:22
Фрегат «Адмирал Макаров» направляется в Средиземное море
Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Об этом пишет КИА, ссылаясь на данные пресс-службы Черноморского флота.

Сейчас экипаж проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Добавим, корабль выполнил комплекс боевых учений в полигонах Чёрного моря. Так, в связке с экипажами вертолётов Ка-27ПЛ моряки отработали задачи по взлётам и посадкам на палубу фрегата, провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой.

При этом новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек» выполнил все задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования в Севастополе, то есть следует противоположным направлением «Адмиралу Макарову».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН отметил, что Крым является частью России и государство не обязано отчитываться, где и когда проводит учения.

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