Фрегат «Адмирал Макаров» направляется в Средиземное море

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Об этом пишет КИА, ссылаясь на данные пресс-службы Черноморского флота.

Сейчас экипаж проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Добавим, корабль выполнил комплекс боевых учений в полигонах Чёрного моря. Так, в связке с экипажами вертолётов Ка-27ПЛ моряки отработали задачи по взлётам и посадкам на палубу фрегата, провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой.

При этом новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек» выполнил все задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования в Севастополе, то есть следует противоположным направлением «Адмиралу Макарову».