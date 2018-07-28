Фрегат «Адмирал Горшков» принят в состав ВМФ РФ

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония принятия в состав ВМФ РФ фрегата «Адмирал Горшков». Подъем Андреевского флага на судне состоялся на предприятии «Северная верфь».

«Несите этот флаг с достоинством и честью», — заявил в ходе церемонии замглавы ВМФ России Виктор Бурсук, слова которого приводит Газета.ру

Отмечается, что до прибытия в Финский залив фрегат участвовал в межфлотском переходе из Североморска вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», атомным подводным крейсером «Орел» и большим противолодочным кораблем «Североморск».

Завтра, 29 июля «Адмирал Горшков» примет участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.