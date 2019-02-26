«Freedom jazz» не поедет на «Евровидение»

Участники национального отбора на «Евровидение-2019», занявшие второе место, музыканты группы «Freedom jazz» сняли свою заявку на представление Украины на песенном конкурсе, который состоится в мае этого года в Тель-Авиве, передает ТАСС.

Накануне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV (Анна Корсун) не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в конкурсе «Евровидение».

Ранее MARUV стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение 2019» Второе место заняла группа «Freedom-jazz», третье - популярный проект «Kazka».

Конкурс песни «Евровидение-2019» — 64-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в Тель-Авиве, благодаря победе Нетты Барзилай с песней «Toy» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне, Португалия. До этого Израиль принимал у себя «Евровидение» 1979 и 1999 годов. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно.