Французы отметили победу в ЧМ-2018 беспорядками

Во Франции победу национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу 2018 отметили массовыми беспорядками и погромами, пишет Утро.ру.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы против хулиганов, ломавших декорации и бросавших бутылки и камни в витрины магазинов на Елисейских полях во французской столице, сообщает РЕН.ТВ.

Также были стычки между фанатами и сотрудниками правоохранительных органов, в результате которых в Марселе пострадали двое полицейских. Всего после беспорядков в Лионе, Гренобле, Руане и других городах пострадали семь человек, по предварительным данным.