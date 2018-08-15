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Французский телеканал признал ошибку в сюжете про охоту Путина на тигров

15 Августа 2018 в 07:43
Французский телеканал признал ошибку в сюжете про охоту Путина на тигров
Фото: programmes.putin.kremlin.ru

Французский телеканал France 2 заявил, что допустил ошибку в сюжете про досуг мировых лидеров, где отдыхом российского лидера назвали «охоту на тигров».

В сюжете, вышедшем в эфире от 10 августа, ведущая прокомментировала фотографию президента РФ в Уссурийском заповеднике словами о том, что Владимир Путин «охотится на тигров в Сибири». Позднее французские СМИ обратили внимание телеканала на допущенную ошибку, пишет RT.

В вечернем эфире France 2 в понедельник, 13 августа ведущий признал ошибку своих коллег и заявил, что на самом деле снимок был сделан в ходе экспедиции по наблюдению за дикими тиграми.

Фотография российского лидера, на которой он гладит по голове получившую инъекцию снотворного тигрицу, была сделана в ходе рабочей поездки 31 августа 2008 года, отмечает Life.ru. Сообщается, что президент надел спутниковый ошейник на дикого зверя в ходе экспедиции. 

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