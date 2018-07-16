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Французский нападающий отказался от денег за ЧМ-2018

16 Июля 2018 в 16:59
Французский нападающий отказался от денег за ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе решил потратить заработанные на чемпионате мира – 2018 деньги на благотворительность. Об этом пишет Телеканал 360 со ссылкой на Twitter-аккаунт FourFourTweet.

Отметим, 550 тысяч долларов, а именно столько заработал Мбаппе за время мундиаля, пойдут на нужды детей-инвалидов.

Как напоминает RT, Мбаппе получил титул лучшего молодого игрока ЧМ-2018. Кроме того, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком турнира, а звание лучшего вратаря удостоился бельгиец Тибо Куртуа.

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