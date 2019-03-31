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Французский композитор подал жалобу в ЕСПЧ на российский суд

31 Марта 2019 в 13:51
Французский композитор подал жалобу в ЕСПЧ на российский суд

Адвокат Трунов подал жалобу в ЕСПЧ с целью защитить интересы французского композитора Кессаба Самира Синуэ. Он является автором произведений «Helwa ya Baladi» и «IO T’AMERO», которые были написанны для певицы Dalida.

В европейский суд по правам человека Трунов решил обратиться в связи с нарушением права на справедливое судебное разбирательство в Российском суде.

Уточняется, что адвокат обратился в Савеловский районный суд в 2017 году. Тогда иск о защите авторских прав был адресован Филиппу Киркорову. Сообщалось, что произведение, которое было написано Кессабом Самиром Синуэ переработали и выпустили сингл в России с названием «Шелковая нить».

Именно решение суда и стало причиной обращения в ЕСПЧ. По словам Трунова, суд в России необоснованно отказал заявителю в удовлетворении его иска о нарушении авторских прав. Поэтому в адрес европейского суда по правам человека была подана жалоба по части 1 статьи 6 Конвенции, которая предоставляет право на справедливое судебное разбирательство.

 

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