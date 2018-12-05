Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

Французские СМИ раскрыли секрет мирового успеха Путина

5 Декабря 2018 в 09:09
Французские СМИ раскрыли секрет мирового успеха Путина

Хорошее знание географии позволяет президенту Российской Федерации Владимиру Путину побеждать в международных геополитических конфликтах. К такому выводу пришла французская газета Figaro. Она отмечает, что российский лидер очень хорошо образован и обладает «тонким пониманием географии», в то время, как нынешние президенты США и Франции путают страны.

Как отмечает Ura.ru, в качестве показательного примера Figaro приводит случай с участием министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Президент прервал его доклад, в котором Ткачёв рассказывал о поставках свинины в Индонезию. Путин заметил, что в этой стране большинство населения составляют мусульмане, а значит, поставлять им свинину нельзя.

В то же время, бывшие президенты Франции и США Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами, что привело к провалу их политики на Ближнем Востоке, замечает Figaro. В свою очередь Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а Эммануэль Макрон считает Гвиану, французское владение в Южной Америке, островом.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.