Французские СМИ раскрыли секрет мирового успеха Путина

Хорошее знание географии позволяет президенту Российской Федерации Владимиру Путину побеждать в международных геополитических конфликтах. К такому выводу пришла французская газета Figaro. Она отмечает, что российский лидер очень хорошо образован и обладает «тонким пониманием географии», в то время, как нынешние президенты США и Франции путают страны.

Как отмечает Ura.ru , в качестве показательного примера Figaro приводит случай с участием министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Президент прервал его доклад, в котором Ткачёв рассказывал о поставках свинины в Индонезию. Путин заметил, что в этой стране большинство населения составляют мусульмане, а значит, поставлять им свинину нельзя.

В то же время, бывшие президенты Франции и США Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами, что привело к провалу их политики на Ближнем Востоке, замечает Figaro. В свою очередь Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а Эммануэль Макрон считает Гвиану, французское владение в Южной Америке, островом.