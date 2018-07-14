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Французские футболисты могут остаться в РФ на несколько месяцев

14 Июля 2018 в 11:07
Французские футболисты могут остаться в РФ на несколько месяцев

Футболисты сборной Франции в беседе с журналистами признались, что довольны сложившейся в России отличной атмосферой и намерены задержаться здесь на несколько месяцев. Об этом рассказали полузащитник сборной Франции по футболу Блез Матюиди и защитник команды Самюэль Умтити.

«Мы так веселимся, и нам всегда есть чем заняться. Впечатления очень необычные», - завил журналистам Умтити.

По словам его напарника по команде Блеза Матюиди, из четырех международных турниров, где он участвовал, ЧМ-2018 в России оказался самым лучшим.

Завтра, 15 июля, сборная Франции поборется за звание чемпионов мира по футболу. Соперником «трехцветных» станет сборная Хорватии. Команды встретятся на стадионе «Лужники» в Москве. А в Париже за игрой национальной сборной будут следить на большом экране, который установят возле Эйфелевой башни, пишут «Известия».

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