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Француженка посчитала Меркель женой Эммануэля Макрона

13 Ноября 2018 в 11:14
Француженка посчитала Меркель женой Эммануэля Макрона

Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель ошибочно приняли за супругов. Инцидент произошел вблизи города Компьень, где в 1918 году было подписано соглашение о прекращении военных действий между Антантой и Германией, что ознаменовало окончание Первой мировой войны.

Во время общения с публикой Макрон познакомился с пожилой женщиной, которая по ошибке назвала Ангелу Меркель супругой главы Франции. Канцлер улыбнулась в ответ и через переводчика назвала свою должность, пишут «Дни.ру». Однако так и осталось не понятно, поняла ли пожилая француженка, что ошиблась или нет.

В минувшие выходные во Франции прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию завершения Первой мировой войны.

Ранее дректор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что за обеденным столом в Елисейском дворце невозможно решить глобальные мировые проблемы.

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