Франция закрыла свое представительство по торговле и инвестициям в России

Власти Франции с 16 июля закрывают представительство по торговле и инвестициям посольства страны в России. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии. В сообщении решение поясняется тем, что сложившиеся условия не позволяют Business France продолжать поддержку французских предприятий на территории России, передает RT.

Отмечается, что условия работы в России в последнее время значительно ухудшились. В дипмиссии напомнили о «незаконных арестах», наложенных на банковский счёт Business France, и выдворение из сраны его директора.