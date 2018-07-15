Воскресенье
15 июля
USD 62.29
EUR 72.47
Горячие новости

Франция забила третий гол в ворота Хорватии

15 Июля 2018 в 19:20
Игрок сборной Франции Поль Погба забил третий год в ворота сборной Хорватии. Счёт стал 3:1.

Команды играют за звание чемпиона мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве.
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.