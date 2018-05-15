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Франция считает Кадырова диктатором

15 Мая 2018 в 08:56
Франция считает Кадырова диктатором

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ответил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову по поводу нападения, устроенного выходцем из Чечни в Париже.

Ранее Кадыров заявил, что ответственность за произошедшее должна лежать на властях Франции, так как террорист контактировал со спецслужбами страны. Кроме того, по словам Кадырова, молодой человек формировался как личность не у себя на родине, а во Франции.

Министр иностранных дел Франции ответил на это, что мнение Кадырова «недопустимо» и не собирается к нему прислушиваться.

«Мы не обязаны выслушивать наставления от диктатора, который не соблюдает даже начальные принципы верховенства права у себя в регионе и к тому же хорошо знает, что тысячи чеченцев воюют в рядах „Исламского государства“ (запрещенная в РФ террористическая организация)», — заявил Ле Дриан.

Вечером 11 мая возле здания Парижской оперы уроженец Чечни Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих. В результате один из человек убит, еще четверо ранены. Двадцатилетний Азимов, получивший в 2010 году французское гражданство, был убит полицией. Ведется расследование, сообщает Ura.ru.

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