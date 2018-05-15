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Франция определилась по поводу принадлежности Севастополя

15 Мая 2018 в 10:07
Франция определилась по поводу принадлежности Севастополя

Министерство культуры Франции признало Севастополь российским. На официальном сайте ведомства на странице, посвященной акции «Ночь европейских музеев — 2018», было указано, что Севастополь находится в России. В справке о Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого указывался адрес: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

Однако после внимания СМИ к этому сообщению, Севастополь стал украинским, пишет RT. Теперь культурное учреждение находится по адресу: «Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Украина».

Франция придерживается точки зрения, что присоединение Крыма к России, произошедшее в 2014 году путем проведения референдума, незаконной аннексией, пишет «Газета.ру».

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