Министерство культуры Франции признало Севастополь российским. На официальном сайте ведомства на странице, посвященной акции «Ночь европейских музеев — 2018», было указано, что Севастополь находится в России. В справке о Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого указывался адрес: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

Однако после внимания СМИ к этому сообщению, Севастополь стал украинским, пишет RT. Теперь культурное учреждение находится по адресу: «Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Украина».

Франция придерживается точки зрения, что присоединение Крыма к России, произошедшее в 2014 году путем проведения референдума, незаконной аннексией, пишет «Газета.ру».