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Франция и Германия поспособствуют возвращению российских офицеров в Донбасс

23 Декабря 2017 в 12:51
Франция и Германия поспособствуют возвращению российских офицеров в Донбасс

Российские военные должны вернуться к работе в Совместном центре координации и контроля (СЦКК) прекращения огня в Донбассе. В этом уверены в Берлине и Париже, сообщил в пятницу представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер по итогам телефонного разговора Ангелы Меркель и Петра Порошенко.

По его словам, и Меркель, и Порошенко, уверены в необходимости возвращения российских офицеров СЦКК в Донбасс.

«Они договорились работать над тем, чтобы специалисты из Германии и Франции в ближайшие дни выступили в этом вопросе в роли посредников», - сказал Штрайтер, слова которого приводит ТАСС.

Входившие в СЦКК представители России покинули Донбасс 19 декабря. Как заявили в МИД РФ, это было сделано «из-за действий украинской стороны», сделавших невозможным выполнение офицерами своих обязанностей.

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