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Франция и Германия договорились по «Северному потоку - 2»

8 Февраля 2019 в 14:35
Франция и Германия договорились по «Северному потоку - 2»

Франция и Германия разрешили спор вокруг проекта «Северный поток — 2». Agence France-Presse сообщает, что Париж и Берлин сумели достичь компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Новый вариант документа не блокирует российский проект, подчёркивает RT.

Новая редакция директивы была представлена послам стран-членов ЕС в Брюсселе. Ранее Париж заявлял о стремлении поддержать пересмотр документа в части строительства «Северного потока — 2».

При этом СМИ сообщали о серьёзных разногласиях по этому поводу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Утверждалось, что Макрон намерен блокировать проект. На этом фоне французский лидер решил не ездить в Мюнхен на конференцию по безопасности.

Утро.ру подчеркивает, что сегодня в Кремле «Северный поток – 2» в очередной раз назвали самым выгодным средством с точки зрения транспортировки голубого топлива в Европу и отметили, что считают позицию Вашингтона – главного противника газопровода - проявлением нечестной конкуренции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что «Северный поток-2» выгоден как для России, так и для европейских получателей топлива, однако, как цитирует представителя Кремля «Свободная пресса», США постоянно пытаются ставить ему палки в колёса.

 


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