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Франция готова атаковать Сирию

14 Февраля 2018 в 00:40
Франция готова атаковать Сирию

Франция готова незамедлительно нанести военный удар по Сирии, если будут предоставлены доказательства применения сирийской армией химического оружия против мирного населения, заявил президент Эмманюэль Макрон.

Одновременно Макрон подчеркнул, что до сих пор Париж не получил убедительных доказательств использования таких запрещенных вооружений в Сирии, передает ТАСС.

23 января агентство «The Associated Press» со ссылкой на активистов организации «Белые каски» сообщило, что сирийское правительство осуществило атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей в города Дума в окрестностях Дамаска. Сирийское правительство отрицает применение химического оружия.

В настоящее время ведется проверка распространенной информации.  

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