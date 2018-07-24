Вторник
24 июля
USD 63.2
EUR 74.13
Горячие новости

Фрагменты человеческой челюсти обнаружили в центре Москвы

24 Июля 2018 в 22:26
Фрагменты человеческой челюсти обнаружили в центре Москвы

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что во время прогулки с собакой увидел возле стадиона «Металлург» фрагмент человеческой кости.

Оперативники обнаружили на месте фрагмент угла нижней челюсти с двумя зубами, еще один зуб лежал рядом. На вид останкам около 10 лет. Фрагменты доставили в морг для исследования.

Сотрудники Следкома проводят проверку, передает Агентство «Москва».

Стадион «Металлург» расположен на территории Басманного района в Центральном административном округе, по адресу: Москва, улица Новая Дорога, 11. Собственником стадиона является ОАО «Московский металлургический завод «Серп и Молот». На стадионе выступает футбольный клуб «Серп и Молот».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.