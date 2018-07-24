Фрагменты человеческой челюсти обнаружили в центре Москвы

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что во время прогулки с собакой увидел возле стадиона «Металлург» фрагмент человеческой кости.

Оперативники обнаружили на месте фрагмент угла нижней челюсти с двумя зубами, еще один зуб лежал рядом. На вид останкам около 10 лет. Фрагменты доставили в морг для исследования.

Сотрудники Следкома проводят проверку, передает Агентство «Москва».

Стадион «Металлург» расположен на территории Басманного района в Центральном административном округе, по адресу: Москва, улица Новая Дорога, 11. Собственником стадиона является ОАО «Московский металлургический завод «Серп и Молот». На стадионе выступает футбольный клуб «Серп и Молот».