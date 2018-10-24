Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

Фрагмент железнодорожной части Крымского моста подняли из воды

24 Октября 2018 в 15:15
Фрагмент железнодорожной части Крымского моста подняли из воды
ФОТО: НСН/Сергей Горбачёв

Строители подняли на поверхность фрагмент пролёта железнодорожной части Крымского моста, который ранее съехал в воду. Для этого его пришлось разрезать на пять частей, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Напомним, о сползании фрагмента железнодорожной части моста стало известно 4 октября. Инцидент произошёл во время монтажа конструкций, пишет RT.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН назвал бредом призыв призыв министра инфраструктуры Украины Виктора Омеляна «вернуть Кубань и Москву».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.