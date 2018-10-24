Фрагмент железнодорожной части Крымского моста подняли из воды

ФОТО: НСН/Сергей Горбачёв

Строители подняли на поверхность фрагмент пролёта железнодорожной части Крымского моста, который ранее съехал в воду. Для этого его пришлось разрезать на пять частей, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Напомним, о сползании фрагмента железнодорожной части моста стало известно 4 октября. Инцидент произошёл во время монтажа конструкций, пишет RT.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН назвал бредом призыв призыв министра инфраструктуры Украины Виктора Омеляна «вернуть Кубань и Москву».