Фотогуру Игорь Верещагин побывал в гостях у «Подъемников» на НАШЕм Радио

11 марта в гостях утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио побывал замечательный российский музыкальный и стрит-фотограф Игорь Верещагин. За свою карьеру он успел поработать с The Rolling Stones, Полом Маккартни, Ринго Старром, Элисом Купером, Робертом Плантом, Чаком Берри, Игги Попом, Гариком Сукачевым, Борисом Гребенщиковым, Эллиоттом Эрвиттом, Себастьяном Салгаду, Энни Лейбовиц и многими другими. Лучшие из его работ собраны на фотовыставке «Необъективная реальность», которая проходит в рамках XI Московского международного биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» в Мультимедиа Арт Музее.

«Подъемники» выяснили, что в выставку «Необъективная реальность» вошли избранные работы Игоря Верещагина периода с 50-х до 80-х годов, а также фотографии, связанные с музыкантами и его последние работы, снятые в 2000-е. Свой первый снимок он сделал в 5 лет и с тех пор не расстается с фотокамерой. Помимо фотографии, его страстью является музыка.

«Как и сейчас, в детстве был страшно увлечен музыкой. В 60-е годы доступны только радио и магнитофонные ленты были, на которых отсутствовали изображения моих кумиров. Всегда хотелось их увидеть. С тех пор меня это гложет, и я хочу запечатлеть людей, которые для меня очень дороги».

В 1994-м году Верещагин переехал из Братска в Москву, где работал, прежде всего, снимая музыкантов, став эксклюзивным фотографом на всех фильмах Гарика Сукачёва.

«Так получилось, что первый концерт Гарика фотографировал в МХАТе. Его папа тогда еще на тубе играл. Я отдал фотографии через его друга, и они, видимо, понравились. Как-то утром я получил от него звонок: Игорь, я хочу, чтобы ты снимал у меня на фильме».

Во время приезда The Rolling Stones в Москву в 1998-м году Игорь Верещагин был официальным фотографом группы в ее турне. Его фотографии печатались в российской и зарубежной прессе, на обложках пластинок музыкантов.

«Запомнился концерт роллингов в ГДР. Это был замечательный тур последний для Билла Ваймана. Фото я сделал до концерта, но в общем неудачно. У меня украли всю аппаратуру как раз в переходный момент когда объединилась Германия. Тогда меня это очень подстегнуло». Следите за новостями на сайте НАШЕго Радио http://www.nashe.ru/

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