Четверг
04 апреля
USD 65.16
EUR 73.17
Горячие новости

Фотографии экс-президента Бразилии продали на благотворительном аукционе

4 Апреля 2019 в 10:55
Фотографии экс-президента Бразилии продали на благотворительном аукционе

Покупателям было предложено 50 работ, на которых экс-президент Бразилии Лула да Силва общается с мировыми лидерами или предстает в бытовых ситуациях. Организатором торгов выступил бразильский Институт развития гражданского общества, занимающийся изучением политического наследия бывшего главы государства, отбывающего тюремный срок по обвинению в коррупции. Общая выручка аукциона составила порядка 625 тысяч реалов (свыше $160 тысяч). Все собранные средства будут направлены в фонд Института.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. Глава государства оставил росчерк на одной из машин, уточняет RT. Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов отметил в эфире НСН, что автограф президента добавит цены автомобилю. Однако, по его словам, шансов приобрести штучный товар у коллекционеров немного — чаще всего такие экземпляры оставляют на заводе, чтобы показывать на выставке.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.