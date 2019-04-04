Фотографии экс-президента Бразилии продали на благотворительном аукционе

Покупателям было предложено 50 работ, на которых экс-президент Бразилии Лула да Силва общается с мировыми лидерами или предстает в бытовых ситуациях. Организатором торгов выступил бразильский Институт развития гражданского общества, занимающийся изучением политического наследия бывшего главы государства, отбывающего тюремный срок по обвинению в коррупции. Общая выручка аукциона составила порядка 625 тысяч реалов (свыше $160 тысяч). Все собранные средства будут направлены в фонд Института.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. Глава государства оставил росчерк на одной из машин, уточняет RT. Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов отметил в эфире НСН, что автограф президента добавит цены автомобилю. Однако, по его словам, шансов приобрести штучный товар у коллекционеров немного — чаще всего такие экземпляры оставляют на заводе, чтобы показывать на выставке.