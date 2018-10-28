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Фото российского «вертолета будущего» попали в Сеть

28 Октября 2018 в 17:36
Фото российского «вертолета будущего» попали в Сеть

В интернете опубликованы фотографии вертолета будущего, способного развивать скорость до 700 км/ч. Информация о новой «вертушке», которая разрабатывается конструкторским бюро «Камов», опубликована на портале  Airbase.

Отмечается, что разработка выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов. При этом вертолет оснастили крыльями и возможностью убирать шасси в полете. Экипаж в машине будет размещаться также как в Ка-52.

Машина будет представлена в двух вариантах – боевом и военно-транспортном, который предполагает перевозку пассажиров.

О разработке в России вертолетов нового поколения стало известно в мае прошлого года. Одна из машин разрабатывается на основе соосной схемы (с двумя винтами несущими винтами), вторая – на основе традиционной (с одним несущим и стабилизирующий хвостовым винтами). Отмечалось, что вертолеты смогут развивать скорость до 400-500 км/ч.

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