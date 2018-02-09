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Форум «Наставник» собрал более 10 тысяч заявок на участие

9 Февраля 2018 в 16:19
Форум «Наставник» собрал более 10 тысяч заявок на участие

Более 10 тысяч заявок из всех регионов России подано на участие в деловой программе первого всероссийского форума «Наставник». Об этом сообщил директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин.

По его словам, среди потенциальных участников форума представители крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, лучших наставников в различных сферах. Также поступали заявки от членов профессиональных ассоциаций, лидеров проектов, студентов и представителей прессы.

Добавим, что на форуме также будут названы победители всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Форум «Наставник» пройдёт в столице с 13 по 15 февраля. Как отмечает Ura.ru, в рамках форума будут разработаны сервисы по оптимизации процессов подготовки молодых специалистов.

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