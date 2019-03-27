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Ford завяжет с Россией к июлю

27 Марта 2019 в 15:22
Ford завяжет с Россией к июлю

Компания Ford завершит выпуск автомобилей в России к июлю текущего года, сообщает РИА Новости. Как отмечает RT, реструктуризация предусматривает последовательное закрытие двух автозаводов Ford Sollers — в Набережных Челнах и Всеволожске, а также предприятия по производству двигателей в особой экономической зоне «Алабуга».

В компании подчеркивают, что принятые решения вызовут кардинальное сокращение штата сотрудников. Увольнение будет проводиться с предоставлением компенсаций.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Козак подтвердил, что Ford решил закрыть самостоятельный бизнес в Российской Федерации.

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