Ford завяжет с Россией к июлю

Компания Ford завершит выпуск автомобилей в России к июлю текущего года, сообщает РИА Новости. Как отмечает RT , реструктуризация предусматривает последовательное закрытие двух автозаводов Ford Sollers — в Набережных Челнах и Всеволожске, а также предприятия по производству двигателей в особой экономической зоне «Алабуга».

В компании подчеркивают, что принятые решения вызовут кардинальное сокращение штата сотрудников. Увольнение будет проводиться с предоставлением компенсаций.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Козак подтвердил, что Ford решил закрыть самостоятельный бизнес в Российской Федерации.