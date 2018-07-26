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Forbes публикует рейтинг звезд-миллионеров, но «теряет» статью про братьев Магомедовых

26 Июля 2018 в 15:25
Forbes публикует рейтинг звезд-миллионеров, но «теряет» статью про братьев Магомедовых

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Возглавил список хоккеист Александр Овечкин. Его годовой доход превысил 14,5 миллиона долларов. В этом году Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли, самый престижный трофей на клубном уровне. 

На втором месте - музыкант Сергей Шнуров, который за год заработал на полмиллиона меньше.

На третьей строчке значится поп-исполнитель Филипп Киркоров с доходом в 9 млн долларов. Далее следуют певец Григорий Лепс и телеведущий Иван Ургант.

Меж тем из номера Forbes исчезла статья «Дела семейные», посвященная братьям-миллиардерам Магомедовым. Зиявудин и Магомед обвиняются в хищении 2,5 миллиардов рублей. Ura.ru отмечает, что редакция издания подала в связи с этим заявление в прокуратуру Москвы.

Там просят выяснить, на какой стадии статью из выпуска убрали, хотя номер был сверстан и подписан главным редактором.

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