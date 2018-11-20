Forbes представил список самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

ФОТО: YouTube

Рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц уходящего года, составленный журналом Forbes, возглавила американская исполнительница Кэти Перри. Как отмечаетRT, ссылаясь на данные издания, за прошедший год она заработала 83 миллионов долларов. Отмечается, что основным источник доходов для неё стал гастрольный тур.

Далее в списке расположилась Тейлор Свифт, доход которой составил 80 миллионов. На третьем месте рейтинга – Бейонсе с 60-тью миллионами.

Помимо этого Forbes включил в список самых высокооплачиваемых исполнительниц уходящего года Пинк, Леди Гагу, Селин Дион и Бритни Спирс.