Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых музыкантов

ФОТО: GRAMMY.com

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных групп и исполнителей. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на данные издания, первая строчка – за ирландской группой U2. В течение 12 месяцев коллектив заработал 118 миллионов долларов. Далее в списке британская рок-группа Coldplay. Её доход превысил 115 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров музыкант Эд Ширан, заработавший за год 110 миллионов долларов.

Кроме того, в список Forbes вошли Бруно Марс, Кэти Перри, группа Guns N' Roses, а также солист коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс.

Напомним, ранее Forbes назвал сотню самых влиятельных женщин уходящего года. Как пишет «Интерфакс», его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. За ней следует британский премьер-министр Тереза Мэй, замыкает тройку лидеров глава МВФ Кристин Лагард.