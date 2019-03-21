Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров

Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами. Как отмечает РБК, при составлении списка учитывался валовый доход и не учитывались налоги, расходы на обслуживание кредитов и комиссии. При этом доход журнал оценивал по стоимости проданных активов и размеру полученных дивидендов.

На первом месте списка расположился основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий. Далее следует президент и владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров. Замыкает тройку лидеров, как и в 2018-ом, глава НЛМК Владимир Лисин. В топ-5 также вошли глава «Северстали» Алексей Мордашов и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

При этом Forbes подчёркивает, что из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют шесть человек: Михаил Прохоров, Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов.

Ранее издание сообщало, что богатейшим жителем Лондона оказался российский предприниматель, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. Об этом стало известно из рейтинга городов с наибольшим количеством проживающих там миллиардеров, который составил журнал Forbes. Его состояние оценивается в 15 млрд долларов. Сообщается, что в рейтинг богачей Лондона попали 55 миллиардеров, подчёркивает Ura.ru.

В свою очередь, экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН заявил, что рост числа миллиардеров может быть связан с тем, что экономика меняется довольно сильно. Он уточнил, что увеличение их количества продолжится.