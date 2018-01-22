«Forbes» назвал самых перспективных молодых россиян

Трое граждан России вошли в число 30 выдающихся инноваторов Европы моложе 30 лет по версии «Forbes».

В сфере финансов эксперты отметили Дениса Федоряева, который вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом основал в Копенгагене компанию «Blazar Capital», специализирующуюся в области электронной коммерции.

В число молодых инноваторов, которые «изменяют наше представление о шопинге», попала 28-летняя уроженка Москвы Гульназ Хусаинова и ее действующая в Дании компания «EasySize».

В сфере культуры и искусства отмечена россиянка Татьяну Кожевникову, которая основала в Великобритании магазин по пошиву мужских костюмов на заказ «Artefact London», передает ТАСС.

«Forbes» («Форбс») — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Forbes является ведущим деловым журналом в мире. Признание журнал получил благодаря своим смелым расследованиям в мире бизнеса и объективным оценкам событий, а также различным спискам и рейтингам, публикуемым им. Среди них наибольшую известность получил список миллиардеров мира. Впервые попытку оценить состояние ведущих бизнесменов Forbes предпринял в 1918 году, опубликовав список 30 богатейших американцев. Лидером первого рейтинга стал Джон Рокфеллер с огромным по тем временам состоянием в 1,2 млрд долларов.