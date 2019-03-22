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Forbes назвал изменивших Россию и мир бизнесменов

22 Марта 2019 в 14:09

Forbes составил список бизнесменов, «изменивших Россию и мир» бизнесменов. На первом месте рейтинга оказался венчурный инвестор Юрий Мильнер. Он назван «самым влиятельным визионером из России» с состоянием в 3,7 миллиарда долларов. Среди ключевых инвестиций компании Мильнера DST Global: Mail.Ru, Facebook, Twitter, Alibaba Group.

На втором месте списка находится основатель сети продуктовызх супермаркетов «Магнит», а также футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. Его состояние издание оценивает в 3,4 миллиарда долларов. Авторы рейтинга отмечают, что предприниматель делал ставку на регионы, не боясь открывать магазины в маленьких населенных пунктах.

В тройку лидеров входит также основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров с состоянием в 2,7 миллиарда долларов.

В топ-5 входят также создатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев и банкир Олег Тиньков.

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