Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года

Журнал Forbes назвал сотню самых влиятельных женщин уходящего года. Как пишет «Интерфакс», его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. За ней следует британский премьер-министр Тереза Мэй, замыкает тройку лидеров глава МВФ Кристин Лагард.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оказалась единственной россиянкой в списке журнала и расположилась на 49-ой строчке.Ей удалось обойти певицу Бейонсе и теннисистку Серену Уильямс. Также, среди прочих, Forbes включил в список самых влиятельных женщин года королеву Великобритании Елизавету II и дочь президента США и предпринимательницу Иванку Трамп.

Напомним, ранее рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц уходящего года, составленный журналом Forbes, возглавила американская исполнительница Кэти Перри. По данным издания, за прошедший год она заработала 83 миллионов долларов. Отмечается, что основным источник доходов для неё стал гастрольный тур.

Далее в списке расположилась Тейлор Свифт, доход которой составил 80 миллионов. На третьем месте рейтинга – Бейонсе с 60-тью миллионами. Помимо этого Forbes включил в список самых высокооплачиваемых исполнительниц уходящего года Пинк, Леди Гагу, Селин Дион и Бритни Спирс.