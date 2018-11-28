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Фонд ЖКХ проработает минимум до 2026 года

28 Ноября 2018 в 22:24
Фонд ЖКХ проработает минимум до 2026 года

Владимир Путин подписал закон о продлении с 1 января 2019 до 1 января 2026 года срока работы государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Фонд ЖКХ), передает «Интерфакс».

Закон, принятый Государственной Думой 21 ноября и одобренный Советом Федерации 23 ноября, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства был создан в 2007 году, его работа должна была быть завершена 1 января 2018 года.

Ранее НСН сообщала, что реализация задачи сокращения непригодного для проживания жилищного фонда будет решена в два этапа: на первом предлагается продлить действовавший до 1 января 2018 года механизм переселения граждан из аварийного жилищного фонда при участии Фонда ЖКХ. На втором этапе — до 20 июля 2019 г. будут внесены изменения в законодательные акты РФ, направленные на уточнение и улучшение качества действующих механизмов и расширение их набора в реализации программы переселения из аварийного жилья.

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